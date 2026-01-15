 الجيش العراقي: نرفض استخدام أراضينا أو أجوائنا لأي أعمال عسكرية - بوابة الشروق
الجيش العراقي: نرفض استخدام أراضينا أو أجوائنا لأي أعمال عسكرية

وكالات
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 8:04 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 8:04 م

أكد العراق، الخميس، رفضه القاطع استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتهديدات الولايات المتحدة بالتدخل في إيران على خلفية الاحتجاجات وحملة القمع التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان، إن "جمهورية العراق تؤكد موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة كانت"، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف البيان أن هذا الموقف يأتي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة.

ودعا العراق الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتجنب التصعيد، مشددا على ضرورة العمل الجاد على حل الخلافات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.


