الصحة العراقية: إصابة 5 من الكوادر الطبية بكورونا ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين الطواقم الطبية والصحية بالنجف، ووفاة 4 حالات جديدة بالسليمانية.

وقال مدير صحة النجف رضوان كامل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن المديرية سجلت 5 إصابات بين الكوادر الطبية والصحية بفيروس كورونا، من ضمنهم طبيب أسنان والمعاون الإداري لمستشفى المناذرة العام.

بدوره، قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، إنه تم تسجيل وفاة رجلين (71 و57 عاما)، وسيدتين (75 و68 عاما) بفيروس كورونا، مضيفا أن 3 حالات منها في السليمانية والحالة الرابعة في قضاء "جمجمال".

وكان وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.