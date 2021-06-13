إذاعة تونسية: ساسي وقع عقد انتقاله للدحيل القطري

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قالت إذاعة أي إف إم التونسية، إن فرجاني ساسي وقع عقد انتقاله إلى نادي الدحيل القطري.

وأعلن فرجاني ساسي رحيله عن الزمالك قبل أيام وأوضح أنه سيكشف تفاصيل بشأن رحيله خلال الأيام المقبلة.

وقالت إذاعة أي إف أم التونسية، إنها علمت بتوقيع فرجاني ساسي للدحيل لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت الإذاعة التونسية أنه سيتم تقديم فرجاني لوسائل الإعلام خلال الفترة القادمة.

وكان ساسي قد كتب عبر حسابه على تويتر قبل أيام: " بكل فخر اعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله أني اخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداهم الحقيقي لي في كل المحطات ، الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق.