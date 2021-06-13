سماح أنور تسأل الجمهور الدعاء لدلال وسمير غانم

شاركت الفنانة سماح أنور صورة الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، التي نشرتها ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم على فيسبوك، وسألت الجمهور أن يصلي ويدعي بالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز، والرحمة للفنان سمير غانم.

وكتبت سماح أنور على الصورة: "مافيش كلام يساوي اللي احنا حاسينه ليكم وبيكم في مصاب جلل واجعنا قوي قوي قوي لكن ربنا قادر على كل شيء.. الدعاء والصلاة ليهم مالناش غيرهم يارب اشفيها وعافيها ويا لطيف يا شافي يا معافي يارب العالمين والنبي يارب".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في المستشفي منذ أكثر من شهر بعد أن تدهورت حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، التي أثرت بشكل سيء على رئتيها، وتحرص أسرتها على إخفاء خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، خشية أن تسوء حالتها الصحية أكثر.