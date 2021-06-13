محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بإسنا

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أجرى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر مجمع الخدمات بقرية توماس وعافية (القرية الوسطى) بمركز إسنا، والمقرر إنشاؤه على مساحة ٤٢٠ متر ويتكون من دور أرضى و ٢ طابق علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية.

ومن المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع خلال ٤ أشهر.

كما تفقد ألهم أعمال تطوير الكهرباء بالقرية ورفع قدرتها عبر تركيب محول بقدرة ٢٠٠٠ فولت واستبدال الاعمدة القديمة بأخرى حديثة وإجراء أعمال الربط بين المحولات لتحسين قدرة الشبكة الكهربائية.

وتابع محافظ الأقصر جولته بالقرية بتفقد مكتب البريد عقب إحلاله وتجديده كما تفقد مدرسة توماس الوسطى للتعليم الأساسي والتي يتم توسعتها لاستيعاب الكثافة حيث سيتم إنشاء جناح إضافي للمدرسة بسعة ٨ فصول ٦ للمرحلة الابتدائية و ٢ رياض أطفال واستغلال المبنى القديم في عمل مكاتب إدارية واستراحات وحجرات الأنشطة على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء أغسطس المقبل.

كما تفقد المحافظ مشروع توصيل الصرف للصحي للقرية حيث تتم أعمال مد شبكات الصرف الصحي للقرية بطول أكثر من ٨ كيلو حيث تم الانتهاء من ٦٠ % من أعمال المشروع ومن المتوقع انتهاء أعمال مد الشبكات خلال ٣ أشهر .

واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد مركز الشباب الذي يتم إحلاله وتجديده بمساحة ١٣٠ متر من المقرر إنهاؤه مطلع أغسطس المقبل ووجه المحافظ بإنشاء ملاعب في حالة وجود مساحات تسمح بذلك وإحاطة مركز الشباب بسور وتصميم المبنى بشكل يراعي النماذج المعتمدة طبقاً لمبادرة حياة كريمة مع مراعاة توفير خدمات لذوي الهمم.

وخلال الجولة بحث المحافظ مع اهالي القرية متطلباتهم بتطوير منطقة " العين السخنة " الكبريتية حيث وجه ببحث كيفية الاستفادة منها عبر تطويرها وانشاء حديقة بها لتعد مزاراً متميزاً.