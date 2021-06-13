إحباط محاولة التنقيب عن الآثار في جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو

تمكن مفتشو الآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بأسوان والأمن العام، اليوم الأحد، من إحباط محاولة التنقيب عن الآثار داخل منطقة جبل السلسلة شرق الإثرية بكوم أمبو.

واشتبه مفتشو الآثار، أثناء تواجدهم بالمنطقة، في تواجد عدد من الأشخاص داخل المنطقة الأثرية شرق، وبالفحص تبين أن 8 أشخاص قاموا بالحفر للتنقيب عن الآثار مستخدمين أدوات حفر وماكينة مياه.

وعلى الفور، ألقت قوة من مباحث الآثار، بالتعاون مع حراس المنطقة ومفتشي الآثار، القبض على المتهمين، وهم في حالة تلبس بالحفر.

وجرى اصطحابهم لديوان مركز شرطة كوم أمبو، وجاري عمل المحضر بالواقعة لعرضه على النيابة.