مهاب مميش: توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس ليسمح بمرور سفن أكثر بنفس التوقيت

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إنه سيتم توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس ليسمح بمرور سفن أكثر بنفس التوقيت، مشيرًا إلى وصول عمق المجرى حاليًا إلى 24 مترًا وهو ما يتناسب مع السفن الحالية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن قناة السويس تعتبر الأسرع وتختصر زمن الإبحار بنسبة 50%، لافتًا إلى أن القناة ستظل محتفظة بمكانتها في المستقبل.

وعن تأثير وجود قناة في القطب الشمالي، أوضح أن ذلك لا يؤثر على قناة السويس في شيء خاصة وأن القطب الشمالي يتعطل به العمل لمدة 6 أشهر لوجود الجليد الذي يهدد سلامة السفن، مضيفًا أنه لتعطلها لمدة 6 أشهر لا تسمح إلا بمرور 47 سفينة خلال العام الواحد، على عكس قناة السويس التي تسمح بمرور 18 ألف سفينة خلال العام.

وأشار إلى فشل محاولات العديد من الدول لإنشاء قناة منافسة لقناة السويس، مثل نيكاراغوا، موضحًا أن القناة عليها تحسين مواصفاتها وأمنها الملاحي لأنها هبة من الله.

ولفت إلى فشل إسرائيل في إنشاء قناة أشدود الموازية لقناة السويس، خاصة وأنه كان يتطلب حفر 522 كيلومتر بتكلفة باهضة تصل إلى مليارات الدولارات، إضافة على فشل مخططهم في إنشا محطة حاويات في ميناء إيلات وتحميل البضائع ونقلها عن طريق السكة الحديد لتصل إلى حيفا.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح العديد من فرص العمل وستكون بمثابة عصب للاقتصاد في العالم كله، ذاكرًا أن الرئيس مهتم جدًا بها لأنها قائمة على تنمية الاقتصاد وتحسين المستوى الاقتصادي.