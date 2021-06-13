علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على قرار المملكة العربية السعودية قصر الحج على المقيمين داخل المملكة فقط، مؤكدًا أنه قرار لا سياسة فيه وإنما ديني بحث.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الحفاظ على النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، قائلًا إن السعودية ليس من مصلحتها اقتصاديًا أو سياسيًا تقليص أعداد الحجاج.

وأوضح أن السعودية تتخذ قرارها من باب الضرورة والمصلحة والحفاظ على الأنفس، موضحًا أن الرأي الديني لا يسبق العلمي وإنما يبنى عليه، في القضايا العلمية كجائحة كورونا.

وتوجه وزير الأوقاف برسالتين للمواطنين بشأن حج الفريضة والنافلة، قائلًا إن علماء الفقه حددوا استطاعة الحج بالأسباب البدنية والمالية والصحية وأمن الطريق.

وذكر أن المواطن الذي يحج الفريضة إذا توفاه الله بنية الحج فلا شيء أو حرج عليه على الإطلاق، مضيفًا أن المواطن الذي يحج النافلة يحصل على الثواب مرتين إذا تصدق بمال الحج لإعانة الفقراء وإطعام الناس وكساء المحتاجين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بإجمالي 60 ألف حاج فقط، استمرارًا لتطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.