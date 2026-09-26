تقرير فلسطيني: 12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة منذ فجر اليوم

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ فجر اليوم السبت، 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفًا استهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأصيب عدد من الفلسطينيين فجرا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب مفترق"الإقليمي" في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق قناة "الأقصى" الفلسطينية .

وأشارت إلى "استشهاد شاب اليوم متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال في مدينة غزة قبل أسابيع"، لافتة إلى أن "مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار باتجاه المناطق الشمالية للمدينة".

وقالت إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت صباحا النار بكثافة تجاه شواطئ وبحر مدينة غزة، مشيرة إلى أن بحر مدينة غزة شهد خلال ساعات الفجر إطلاق نار مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات إسرائيل العسكرية المتمركزة شرقي بلدة القرارة، شمالي خانيونس، النار باتجاه منازل وخيام النازحين.

كما أطلقت الطائرات المروحية النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأفاد سكان محليون بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما تجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه خيام النازحين في مواصي رفح وجنوبي مواصي خانيونس ، مشيرين إلى أن "إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال استهدف خيام النازحين في محيط مدينة حمد شمالي خانيونس.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه منطقتي السلاطين والعطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا.