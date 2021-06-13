محافظ الأقصر يتفقد مجمعات الخدمات بقرى الكيمان والنجوع

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مشروع إنشاء مجمع قرية الكيمان للخدمات الحكومية المتكاملة على الطريق الرئيسي والمقرر إنشاؤه على مساحة ٣٠× ٢٥ متر خلال ٥ أشهر ليضم مكاتب خدمات حكومية.

وبحث المحافظ مع الأهالي مطالبهم بإنشاء مخبز بالقرية وتوفير أطباء للعمل بمستشفى الكيمان حيث أجرى اتصالا بوكيل وزارة التموين لدراسة الطلب بما يتناسب مع احتياج القرية كما وجه مدير الإدارة الصحية بإسنا بتوفير أطباء للعمل بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات النجوع وتابع آعمال مراحل إنشاؤه وناقش مع المهندس علاءالعطار رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ومدير جهاز التعمير بالمحافظة، سبل تلافي معوقات العمل بالمجمع والمتمثلة في وجود خطوط كهرباء أعلى الموقع الذي يتم العمل به لإنشاء المجمع حيث تم الاتفاق على إزالة هذه الخطوط من الموازنة الخاصة بالمبادرة.

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر.