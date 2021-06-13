إندونيسيا توسع الإعفاء من ضريبة الرفاهية ليشمل السيارات ذات المحركات الصغيرة

وسعت إندونيسيا نطاق الإعفاء من ضريبة الرفاهية ليشمل مبيعات السيارات ذات المحركات الأصغر، في محاولة لتعزيز الطلب وسط جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصناعة أجوس جوموانج كارتاساسميتا القول إن الحكومة سوف تواصل تحمل الضريبة الكاملة على مبيعات السيارات الجديدة بسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي (سنتيمتر مكعب) حتى أغسطس.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد إن الحكومة سوف تتحمل بعد ذلك نصف الضريبة على المشتريات الجديدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تدابير التحفيز في فبراير لدعم قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة، والتي تساهم بنحو 700 تريليون روبية (3ر49 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإندونيسيا وتوظف أكثر من 5ر1 مليون شخص.

وبموجب خطة التحفيز الأصلية، تتحمل الحكومة 100% من مدفوعات الضرائب من مارس حتى مايو، ثم نسبة 50% في الفترة من يونيو إلى أغسطس و25% من سبتمبر إلى نوفمبر.

وفي مارس، قالت الحكومة إنها سوف تتحمل أيضا جزءا من ضريبة الرفاهية على المركبات التي تتراوح سعة محركها بين 1500 سي سي و2500 سي سي، وفقا لبيان.

وانخفضت مبيعات السيارات المحلية في إندونيسيا بمقدار النصف تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق له، وفقا لبيانات من جمعية صناعة السيارات الإندونيسية، المعروفة باسم جايكيندو.

وكان هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الطلب من المستهلكين، وكذلك إغلاق المصانع بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات جمعية جايكيندو أن حجم المبيعات قفز بعد تطبيق السياسات، حيث ارتفعت المبيعات في مارس بنسبة 73% على أساس شهري.