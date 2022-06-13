الرئيس اللبناني: لا علاقة لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل باستجرار الغاز من مصر والأردن

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، رفض بلاده تهديدات "العدو" الإسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن".

ونفى عون، لدى استقباله اليوم وفدا نيابيا لبنانيا اليوم، "وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وعرض عون المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها، شارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم.

وأكد عون أنه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية"، لافتا إلى "أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي في المفاوصات آموس هوكشتاين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، التي كانت توقفت على إثر رفض العدو الإسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".

وأعرب عون عن امله في أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية".

وأشار إلى "أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول إلى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29".

وعرض عون ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم أربعة متحدثا عن "تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة"، لافتاً إلى "حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر".

ويصل الوسيط الأمريكي هوكشتاين إلى بيروت اليوم؛ للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم.