تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عن فوز فريقه بهدف دون رد أمام المصري بالسلوم وتأهله لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «الفوز اليوم والتأهل هو نتيجة لمجهود كبير قام به اللاعبون، واستعدينا بشكل جيد جدًا مع سامي قمصان، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق جيد جدًا، ولكننا قمنا بدراسته وتحليله جيدًا كما أن أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد».

وأضاف: «المرحلة القادمة ستكون صعبة بعد هزيمة نهائي إفريقيا لكن نجحنا في الخروج من ظروف أصعب بكثير، والقادم سيكون أفضل، ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثر بالهزيمة بدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق يضم لاعبين كبار وقادرين على الخروج من هذه الظروف الصعبة».

وعن الانتقادات ضده، خلال الفترة الماضية، والمطالبة برحيله، أجاب: «يجب احترام أراء الناس دائمًا، وإذا فزنا 2- 1 أو حتى 4 -1 كان الناس ستتحدث عن الهدف الذي دخل بشباكي، لكني أحترم أراء الناس وأحاول تحسين مستواي باستمرار».

وأتم: «لا يوجد حارس في العالم تكون شباكه نظيفة دائمًا، مثل تيبو كورتوا مع ريال مدريد وبالرغم من أداؤه الرائع يواجه انتقادات دائمًا ولكن هناك إدارة محترمة تسانده بقوة».