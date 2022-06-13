مسؤول في دونيتسك: الجيش الأوكراني فقد إمكانية مغادرة سيفيرودونيتسك وقد يستسلم

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، أن قوات الجيش الأوكراني فقدت إمكانية مغادرة "سيفيرودونيتسك"، وغير مستبعد احتمال استسلامها.

وقال باسورين اليوم الاثنين بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لقد تمت محاصرة سيفيرودونيتسك بالفعل أمس ، وجرى تفجير آخر جسر متصل بمدينة ليسيتشانسك".3

وأضاف أن الوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بقيت إلى الأبد ولديها خياران، إما أن يحذوا حذو زملائهم ويستسلمون أو يموتون، مؤكدا أنه ليس لديهم أي خيار آخر.

وكان سفير ما يعرف بجمهورية لوجانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، قد أعلن مؤخرا بدء إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع أزوفتستال المحاصرة من قبل القوات الروسية وقوات جمهورية لوجانسك الشعبية في مدينة سيفيرودونيتسك.

وقال بهذا الشأن، إن المدنيين، الذين يخرجون من المنطقة المحاصرة يتم اقتيادهم إلى مكان آمن، بينما لا تزال هناك بعض التشكيلات الأوكرانية داخل عدد من مباني المصنع.

يُذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أعلن في السابع من يونيو الجاري عن تحرير 97 في المئة من أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية.