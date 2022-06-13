عدد المهاجرين بشكل غير قانوني للاتحاد الأوروبي يرتفع بنسبة 82%

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في وارسو اليوم الاثنين، أن أكثر من 86 ألفا و400 شخص حاولوا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2022 دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، أي بزيادة بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وسجل مسؤولو فرونتكس في شهر مايو وحده 23 ألفا و500 حالة عبور غير قانوني أي بزيادة نسبتها 75%.



وشددت فرونتكس على أن هذه الاحصاءات لا تشمل لاجئي الحرب من أوكرانيا الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي.



واجمالا شكل المهاجرون غير القانونيين الذين وفدوا عبر طريق غرب البلقان نصف جميع حالات العبور التي رصدتها فرونتكس. وبلغت الأعداد أقل قليلا من 40 ألفا و400 ، أي بزيادة نسبتها 167% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ومعظم الأشخاص الذين اختاروا القدوم عبر دول يوغوسلافيا السابقة جاءوا من سوريا وأفغانستان وتركيا.



كما تم تسجيل زيادة في حالات العبور غير الشرعي عبر طريق شرق البحر المتوسط أي عبر تركيا إلى اليونان وقبرص . وهنا سجلت فرونتكس قرابة 113 ألفا و700 محاولة أي بزيادة نسبتها 116%.



ونحو ثلثي هذه الحالات كانت محاولات لدخول قبرص . وأغلب المهاجرين في طريق شرق المتوسط جاءوا من سوريا ونيجيريا والكونغو.



وجرى أيضا تسجيل زيادة في محاولات دخول بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر القنال الانجليزي. وسجلت فرونتكس أكثر من 17 ألفا و200 حالة من هذا النوع في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، أي بزيادة نسبتها 122% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.