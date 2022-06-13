ليتوانيا تدعو لاستقلال الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية

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دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا إلى انفصال نهائي لأوروبا عن موارد الطاقة الروسية في ضوء حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال نوسيدا بعد اجتماع مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون في فيلنيوس اليوم الاثنين "استقلال الطاقة عن روسيا يجب أن يصبح هدفا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأفاد بيان للمستشارية الرئاسية عن رئيس ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله "يجب ألا نترك أي مجال لمعتد لكي يستغل الطاقة كأداة للتلاعب السياسي".

وقد أوقفت ليتوانيا تماما وارداتها من الطاقة من روسيا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

إلا أن ليتوانيا، ودولتي البلطيق إستونيا ولاتفيا، لا تزال جزءا من شبكة كهرباء مشتركة مع روسيا وبيلاروس، ترجع إلى العهد السوفيتي.

واتخذت دول البلطيق خطوات في السنوات الأخيرة لربط شبكة الطاقة الخاصة بها مع الشبكة الأوروبية بحلول عام 2025.

وقال نوسيدا إن بلاده ترغب في تحقيق هذا الهدف قبل الموعد وبشكل أسرع، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف تحتاج بلاده إلى دعم سياسي وتقني ومالي من المفوضية الأوروبية.

وأكد نوسيدا أن "الارتباط بشبكة الكهرباء الأوروبية في أسرع وقت ممكن سوف يعزز أمن الطاقة في دول البلطيق والاتحاد الأورلاوبي ككل".