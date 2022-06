منصة OSN تعرض مسلسل بيت التنين 22 أغسطس المقبل

تعرض منصة OSN، مسلسل "بيت التنين - House of the Dragon"، يوم 22 أغسطس المقبل، بالتزامن مع عرضه الأول في الولايات المتحدة، على أن تتاح حلقة أسبوعيا.

وHouse of the Dragon هو أحد الإنتاجات الأصلية لاستوديوهات HBO، ويتألف من عشر حلقات، ويقوم على رواية Fire & Blood للكاتب جورج مارتن، الذي تدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث "صراع العروض- Game of Thrones"، ويحكي قصة عائلة هاوس تارجاريان (House Targaryen).

ويلعب بادي كونسيدين دور الملك فيسريس تارجاريان، ومات سميث الذي يؤدي دور الأمير دايمون تارغاريان الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، كذلك تلعب أوليفيا كوك دور أليسنت هايتاور، ابنة يد الملك، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة راينيرا تارجاريان.

أما ستيف توسان فيلعب دور اللورد كورليس فيلاريون، "أفعى البحر"، في حين تلعب إيف بيست دور زوجته الأميرة راينيس تارجارين، ينما يؤدي فابيان فرانكل دور سير كريستون كول، وتؤدي سونويا ميزونو دور ميساريا، فيما يؤدي ريس إيفانز دور أوتو هايتاور، يد الملك ووالد أليسنت.

وبهذه المناسبة، قال نيك فورورد المدير التنفيذي لمنصة OSN، إن مسلسل House of Dragons يُعتبر من أهمّ المسلسلات التي يترقبها الجمهور هذا الصيف، مضيفا: "نحن واثقون من أن مشاهدينا سوف يحرصون على الاستمتاع بهذا العمل الدرامي الإبداعي العالمي، سواء كانوا من محبي Game of Thrones أو من حديثي العهد بعالم وستيروس".