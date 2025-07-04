وصول مساعد وزير الخارجية العراقي إلى القاهرة لبحث التعاون وآخر التطورات العربية

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، أسامة مهدي غانم مساعد وزير الخارجية ورئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية قادما من بغداد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات العربية.

وصرحت مصادر مطلعة، بأن غانم مساعد وزير الخارجية العراقي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، خاصة بوزارة الخارجية، لبحث دعم العلاقات بين مصر والعراق في كل المجالات، على ضوء نتائج الدورة الثانية للجنة المصرية العراقية المشتركة والتي عقدت أواخر يناير 2025 في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ومخرجات القمة العربية التي عقدت في العراق منتصف مايو 2025، كما ستتناول مباحثات الوفد العراقي بمصر آخر التطورات العربية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن، والسودان.