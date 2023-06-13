سنة حبس و200 ألف دينار غرامة لطالبة جزائرية أدينت بالغش

قضت محكمة جزائرية، بسجن طالبة لمدة عام مع النفاذ وفرض غرامة عليها تقدر بـ 200 ألف دينار (حوالي 1468 دولار أمريكي)، وذلك بعد إدانتها بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا).

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكم صدر في محكمة مدينة مليانة، التي تبعد حوالي 150 كليومترا غربي العاصمة الجزائر.

وحسب بيان المحكمة، فإنه عملا بـ«أحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتأمين سيرها عالجت نيابة الجمهورية بتاريخ 2023/06/11 قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان كائن مقره بمليانة».

وأوضح البيان أن المدانة تدعى (ح، ن، و) وأنها استعملت «وسائل الاتصال عن بعد» في عملية الغش.

وأضاف البيان: «تمت متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، أين (حيث) صدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و200.000 دج غرامة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة».

ويشارك في امتحانات «البكالوريا»، لهذا العام أكثر من 790 ألف مترشح في 2674 مركز امتحان موزعة بين مدارس ثانوية للطلبة المنتظمين، ومراكز مؤقتة بالنسبة للطلبة الدارسين عن بعد، والمقدر عددهم بـ269 ألف مسجل، ومن بينهم سجناء.