 الحوار الوطني.. محمد إمبابي: القطاع الخاص يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. محمد إمبابي: القطاع الخاص يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة

أميرة عاصي ومنال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 7:25 م

قال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة سابقا، إن القطاع الخاص يجب أن يكون ممثلا في الهيئات الحكومية وأن لا يكون مجرد تمثيل شرفي، موضحا أنه يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة خاصة أنه من يطبق عليه هذا التشريعات.

وأضاف إمبابي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن 80% ممن ينطبق عليهم القرارات غير مشاركين في وضعها.


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