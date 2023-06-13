الخارجية الصينية: سنواصل دعمنا الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزير تشين قانج أبلغ نظيره الفلسطيني رياض المالكي خلال اجتماع في بكين، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية وستواصل دعم محادثات السلام.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تشين قوله إن الصين ستواصل دائما دعمها الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، ويمكن أن تساهم "بالحكمة الصينية" من أجل حل هذه القضية، بحسب وكالة "رويترز".

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في وقت سابق اليوم، إلى الصين في زيارة دولة رسمية تستمر 3 أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وسيلتقي أبومازن خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جي بينج لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الصينيين.

ويرافق عباس وفد من المسئولين الفلسطينين من بينهم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الأسبوع الماضي، بأن أبومازن "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيدة والودية تقليديا.