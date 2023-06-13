 بيراميدز يهنئ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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بيراميدز يهنئ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 1:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 1:40 ص

هنأ الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، فريق الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري الأبطال مساء الأحد، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره الوداد المغربي في مباراة الإياب من نهائي دوري الأبطال، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على تويتر: «يتقدم نادي بيراميدز بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة».

وأضاف: «مع خالص تمنياتنا بدوام التقدم والتوفيق لتقديم الصورة الأفضل في تمثيل الكرة المصرية».

 


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