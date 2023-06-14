جانيت يلين: تعاون أمريكا وحلفائها في رصد الأصول السيادية الروسية وبحث خيار مصادرتها

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاءها تتعاون في رصد وتحديد أماكن الأصول السيادية الروسية مع دراسة خيارات التعامل معها بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.

وأضافت يلين أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أن واشنطن وشركاءها يعملون "لوضع خريطة دقيقة تحدد أماكن وجود هذه الأصول.. ونحن ندرس عددا من الخيارات، بما في ذلك إمكانية مصادرة بعضها وفقا للسلطات الحالية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي. وستظل الأصول مجمدة حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، ثم استخدام هذه الأموال في تعويض الأضرار التي سببتها الحرب الروسية.

وأضافت يلين: "من الحيوي أن تتم أي خطوات تالية عبر تشاور دقيق مع الحلفاء والشركاء وبطريقة منسقة.. نحن منخرطون في هذه المناقشات".