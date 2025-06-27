 حكومة غزة: أقراص من مخدر Oxycodone داخل طحين ضمن مساعدات أمريكية إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة غزة: أقراص من مخدر Oxycodone داخل طحين ضمن مساعدات أمريكية إسرائيلية

غزة / الأناضول
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 6:22 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة، تلقيه إفادات من مواطنين عثروا على أقراص مخدرة داخل أكياس طحين قادمة مما تعرف بـ"مصائد الموت"، وهي مراكز تدار تحت ما يسمى بـ"المساعدات الأمريكية الإسرائيلية".

وقال المكتب، في بيان، إنه وثق أربع إفادات لمواطنين عثروا على أقراص من نوع "Oxycodone"، وهي مادة مخدرة، داخل أكياس طحين وصلتهم من تلك المراكز التي وصفها البيان بـ"مصائد الموت".

وأوضح البيان أن الخطورة تكمن في احتمال أن تكون تلك الحبوب قد طحنت أو ذوبت عمدا داخل الطحين نفسه، وهو ما يعد "اعتداء مباشرا على الصحة العامة".

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