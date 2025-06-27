برينتفورد يعين مدرب الركلات الثابتة مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي برينتفورد تعيين الإيرلندي كيث أندروز، مديرا فنيا جديدا لفريق «النحل» خلفا للمدرب السابق توماس فرانك، الذي رحل عن الفريق لتولي قيادة توتنهام.

وأصدر نادي برينتفورد بيان رسميا عبر موقعه الرسمي، قال خلاله: «يسرّ نادي برينتفورد الإعلان عن تعيين كيث أندروز مدربًا رئيسيًا.. يتولى أندروز هذا المنصب بعد أن كان جزءًا من الجهاز الفني للفريق الأول منذ يوليو 2024».

وأشار بيان برينتفورد إلى أن أندروز انضم إلى الجهاز الفني لفريق برينتفورد مدربًا للركلات الثابتة في يوليو 2024، قادمًا من شيفيلد يونايتد.

قبل ذلك، كان المدرب البالغ من العمر 44 عامًا مساعدًا لستيفن كيني خلال فترة توليه تدريب منتخب جمهورية أيرلندا لمدة ثلاث سنوات (2020-2023)، كما عمل مساعدًا لمدرب فريق ميلتون كينز دونز في موسم 2015/2016 من بطولة الدرجة الأولى.

لعب أندروز، لاعب خط وسط، مع أندية وولفرهامبتون، وهال سيتي، وإم كيه دونز، وبلاكبيرن روفرز خلال مسيرة كروية امتدت 16 عامًا، بدأت عام 1999.

خاض أندروز 35 مباراة دولية مع منتخب جمهورية أيرلندا، وشارك في بطولة يورو 2012.