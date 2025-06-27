إيران: طهران وتبريز أكثر المدن تضررا من الهجمات الإسرائيلية

أعلنت السلطات الإيرانية أن مدينتي طهران وتبريز كانتا الأكثر تضررا من الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وأوضح رئيس "مؤسسة إسكان الثورة الإسلامية" غلام رضا صالحي في تصريح صحفي، الجمعة، أن أكبر نسبة من المباني المتضررة في البلاد جراء الهجمات الإسرائيلية هي بالعاصمة طهران ومدينة تبريز.

وأضاف صالحي أنه رغم عدم توافر البيانات النهائية إلا أن ما يقرب من 332 مبنى في العاصمة طهران تعرض للضرر.

وذكر أنهم قدموا للحكومة حزمة مالية لإعادة الإعمار، وأنه في حال موافقة مجلس الوزراء عليها الأحد المقبل سيتم الإعلان عن تفاصيل الدعم العام لتمويل الأضرار.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي ضد إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.