 تقرير تونسي يكشف وجهة علي معلول بعد رحيله عن الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير تونسي يكشف وجهة علي معلول بعد رحيله عن الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 7:25 م

كشف تقرير لصحيفة «الصريح» التونسية عن وجهة على معلول المقبلة بعد رحيل اللاعب رسميًا عن النادي الأهلي.

ورحل على معلول عن النادي الأهلي رسميًا نهاية الموسم المنقضي، بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر.

وحسب تقرير لصحيفة «الصريح» التونسية بات على معلول قريبا من الانتقال إلى أحد أندية الخليج في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وحسب التقرير بادر بعض الأشخاص في الصفاقسي التونسي بجس نبض معلول بخصوص العودة من جديد للفريق لكن الغموض الإداري جعل اللاعب قريب حاليًا من الانتقال للخليج بعد العروض التي وصلته موخرًا.


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