صالون ضي الثقافي يناقش «أسفار موسى حوامدة»

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ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات صالون ضي الثقافي بالزمالك، أمسية شعرية لمناقشة "أسفار موسى حوامدة.. العهد الأخير".



يدير الأمسية الشاعر والصحفي محمد حربي مدير صالون ضي، ويقدم خلالها الدكتور عادل ضرغام قراءة نقدية في شعر موسى حوامدة، بحضور ومشاركة عدد كبير من الشعراء والنقاد المصريين والفلسطينيين.



تأتي الأمسية الشعرية بعد ساعات من افتتاح أتيليه العرب للثقافة والفنون معرض أسرة الجباخنجي التشكيلي بجاليري ضي الزمالك، والذي تستمر فعالياته لمدة شهر كامل.