الشباب والرياضة بشمال سيناء تتسلم ملعبين في الشيخ زويد

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تسلمت وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ملعبين في مدينة الشيخ زويد من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.





قال إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة رياضة بشمال سيناء، إن إنجاز رياضى تنموى جديد يتحقق بإضافة ملعبين رياضىين جديدين بمركزي شباب الظهير والجورة في مدينة الشيخ زويد، والذى تم تسليمه ابتدائيا بلجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة، ومسؤول الجهة المنفذة الهيئة العربية للتصنيع.

وجرت مراسم التسليم بحضور الدكتورة ياسمين محمد الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والدكتور عماد مجدي الإدراة المركزية لاستثمارات الرياضية والمهندس أحمد فتوح الاستشاري من وزراة الشباب والرياضة، المهندس عمرو إسماعيل مسئول الجهة المنفذة، ومسؤولين المركز.

خضعت إنشاء الملاعب الخماسية بمركزي شباب الظهير والجورة تنفيذ منً الهيئة العربية للتصنيع وتم تسليم الملاعب لإدارة المركز لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل.

أكد مدير عام الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وتشهد مراكز شباب الشيخ زويد مرحلة مميزة من تطوير وإنشاء، ورفع كفاءة الملاعب في إطار الخطة الإنشائية من إحلال وتجديد بالمحافظة.