مشاهد لحجم الدمار والحرائق بمطار صنعاء جراء غارات إسرائيلية

بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، مشاهد لحجم الدمار بعد الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء.

وأظهرت المشاهد حجمًا كبيرًا من الدمار جراء الغارات، بجانب اندلاع نيران كثيفة بما في ذلك نيران في طائرات كانت موجودة بالمدرج.

🛑 المشاهد الكاملة | جريمة استهداف العدوان الإسرائيلي لمطار صنعاء الدولي ..#جرائم_العدوان_الإسرائيلي pic.twitter.com/liya0RwyIz — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 6, 2025

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه عطّل مطار صنعاء "بشكل كامل" بفعل غاراته.

جاء ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة شن غارات جوية على جماعة الحوثي منذ شهر مارس، بهدف حماية مصالحها ولوقف هجمات الجماعة اليمنية ضد الملاحة البحرية.

لكن في تطور مفاجئ، توصل الطرفان لاتفاق لوقف إطلاق النار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب، قبل أن تؤكده وزارة الخاجية العمانية.