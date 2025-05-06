سفير اليمن بالقاهرة: نسير دائما على الخطى المصرية وسننتقل معها للجمهورية الجديدة

قالت خالد محفوظ بحاح، السفير اليمني بالقاهرة، إن هناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليمن والارتقاء بهما لحجم الترابط التاريخي والثقافي بين البلدين.

وأضاف "بحاح" خلال كلمة على هامش مؤتمر صحفي العلاقات الاقتصادية اليمنية الواقع وآفاق المستقبل، أن هناك ارتباط قوي فى العلاقات بين مصر واليمن من الستنيات فعندما تحولت مصر للملكية تحولت معها اليمن، وعندما أعلنت مصر النظام الجمهوري أعلنت الجمهورية اليمنية العريية.

يشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات اليمنية في مصر تقدر بـ1.4 مليار دولار من خلال 227 شركة يمنية تستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن. الذي أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليمن وصل ذروته في عام 2019 عندما بلغ 540 مليون دولار، إلا أنه بدأ في التراجع بسبب أزمة كورونا.

وذكر أن اليمن تتطلع حاليا إلى الارتقاء بحجم العلاقات التجارية مع مصر من جديد، وإزالة العوائق التى تواجها في مقدمتها عدم سماح البنوك اليمنية لتحويل الأموال للخارج.