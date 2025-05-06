قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، إن الضربات التي شنها العدو الإسرائيلي على اليمن، الثلاثاء؛ أثبتت بما لا يدع مجالا للشك فشل الضربات الأمريكية.

وأضاف خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية مساء الثلاثاء: «بقدر ما تؤلمنا تدمير بنيتنا التحتية؛ لكنها لا تؤثر على عملياتنا العسكرية وسنواجهها بالرد».

وشدد أن «الحصار لن يُرفع عن ميناء أم الرشراش، ولن يعود إلى العمل، وسيظل معطلا، ولن تعود الملاحة بشكل طبيعي في مطارات كيان العدو الإسرائيلي، وستستمر معطلة حتى يتوقف العدوان على غزة».

ورد على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء ضرباته اليوم مع استمرار عملياته ضد اليمن، قائلا: «نقول لهم العمليات لن تنتهي ونحن في معركة طويلة؛ وليس ضربات متبادلة، وعليكم أن تنتظروا ضرباتنا حتى لو لم تأتوا لضرب مطار صنعاء ولم تضربوا ميناء الحديدة؛ نحن سنضربكم لأنكم تقتلون الشعب الفلسطيني».

وأكد أن عمليات الجماعة جاءت لإسناد الشعب الفلسطيني، متوعدًا بالتصعيد بأساليب أخرى متطورة «إذا استمرت إسرائيل في التهديد بعمليات برية في غزة».

ورأى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال ضرباته على اليمن تغيير الصورة التي شاهدها العالم في مطار بن غوريون بصناعة صورة بديلة عنها بضرب خزانات الوقود لمحطات الكهرباء.

وختم بالقول: «نحن نرد في إطار معركة مع كيان العدو الإسرائيلي طالما العدوان على غزة مستمر والحصار مستمر واستباحة عدد من الدول العربية مستمرة؛ فإننا في حالة اشتباك مع العدو نرد عليه بكل قوة، ونقول له لا، وواثقون أننا سنحقق الانتصار في المعركة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف مطار صنعاء ومحطات مركزية للطاقة يستخدمها الحوثيون في العاصمة رداً على استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، الأحد