علقت حركة حماس، على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، داعية لإنقاذ ما تبقى من القطاع.

وقالت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء: «الاحتلال ارتكب جريمةٍ جديدةٍ تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصهيوني المجرم، ارتكب جيش العدو مجزرةً بشعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة».

وأضافت أن المجزرة الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 18 شهيدًا وعشرات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.

وتابعت: «هذا المشهد الدموي صادم يعكس وحشية هذا الاحتلال ونزعته الإجرامية المستمرة».

ولفتت إلى أن استهداف المدنيين العزل، في أماكن اللجوء والإيواء، وضمن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، يكشف إصرار الاحتلال على ارتكاب مجازر جماعية، في سياق حرب إبادة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تهدف لكسر إرادته وتهجيره.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالخروج عن صمتهم، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف المجازر.

ودعت حماس للعمل على ووقف الحرب، وفتح المعابر لإدخال الدواء والغذاء، وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.