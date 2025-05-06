أعلن محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في اليمن، أن الإسناد لغزة مستمر وأن الرد على العدوان الإسرائيلي قادم، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "إعداد استقالته".

وأضاف الحوثي أن ما رفضت الجماعة استمراره في فلسطين لن تقبل بتمريره في اليمن، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي في اليمن أبلغت واشنطن أنها لم تعد ترغب في القتال، وطلبت وقف الضربات الجوية مقابل التوقف عن استهداف السفن، واصفا الأمر بـ"الأخبار الجيدة"، بحسب قوله.

وأكد ترامب أنه يقبل بكلمة الحوثيين بشأن وقف هجماتهم، مقابل وقف الضربات الجوية الأمريكية في اليمن بشكل فوري، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي معهم.

وأضاف أن "إعلانا كبيرا للغاية" سيصدر قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من غارات إسرائيلية أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن قتلى وجرحى.