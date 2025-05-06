ترامب: سنتوقف عن ضرب الحوثيين ونصدق وعدهم بعدم استهداف السفن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جماعة الحوثي المينية لا تريد القتال، مشيرًا إلى أن بلاده ستتوقف عن قصفهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستصدِّق الوعد الذي قدمته جماعة الحوثي بأنها لن تستهدف السفن مجددا في البحر الأحمر، وفق وكالة رويترز.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك إعلان كبير للغاية قبل زيارته للشرق الأوسط والتي من المقرر أن تكون في غضون أيام قليلة.

ونوه ترامب بأن إعلانه الذي وصفه بأنه «إيجابي للغاية» ربما يكون يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين على مطار بن جوريون في تل أبيب.

جاء ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة شن غارات جوية على جماعة الحوثي منذ شهر مارس، بهدف حماية مصالحها ولوقف هجمات الجماعة اليمنية ضد الملاحة البحرية.