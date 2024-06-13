 بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 6:56 م

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، وذلك بعد يوم واحد من لقائهما على هامش مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الجانبين السعودي والإيراني استعرضا "خلال الاتصال أوجه التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أكد أن العلاقات السعودية- الإيرانية تسير في الطريق الصحيح.

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