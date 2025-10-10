ترامب يجري زيارة طبية روتينية بمركز والتر ريد الطبي العسكري في ولاية ماريلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطبيب، اليوم الجمعة، في زيارة يصفها مساعدوه بأنها روتينية ستستدعي مع ذلك اهتماما كبيرا بحيوية الرئيس البالغ من العمر 79 عاما.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وهو مستشفى في بيثيسدا بولاية ماريلاند مشهور بتقديم خدماته للرؤساء، لإجراء فحص سنوي "روتيني"، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الجنود وإلقاء كلمة أمامهم، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الزيارة بعد ستة أشهر فقط من إجرائه فحصا بدنيا شاملا.

وقال ترامب للصحفيين، أمس الخميس: "بدنيا، أشعر أنني بحالة جيدة جدا، وذهنيا أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، مضيفا أنها "زيارة نصف سنوية" للطبيب.

وأصبح ترامب أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة عندما عاد إلى البيت الأبيض في يناير، وهو ثاني أكبر شخص يتولى رئاسة البلاد على الإطلاق، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

باتت صحة ترامب محور اهتمام بعد عام من تخلي الرئيس السابق جو بايدن عن ترشحه لولاية ثانية عام 2024 وسط تساؤلات حول لياقته للمنصب.

وتباين أداء ترامب مع بايدن خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وصور نفسه على أنه أصغر سنا وأكثر لياقة.