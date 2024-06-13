المركز القومي لثقافة الطفل يفتتح فعاليات ثقافتنا في إجازتنا بزهرة العاصمة الإدارية

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل، برنامج فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا"، والتي ينظمها المركز ضمن خطة وزارة الثقافة للإجازة الصيفية، حيث شهد الملعب الرياضي بزهرة العاصمة الإدارية عروض فنية وانشطة ثقافية مساء أمس الاربعاء، والتي اقيمت التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء زهرة العاصمة، والتي تستمر خلال شهور الصيف.

الفعاليات التي اقيمت برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تضمنت مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية قدمها فنانو المركز منها ورشة "خروف العيد بالكوباية" إعادة تدوير، وتصميم "كارت العيد" تشكيل بالورق، و"سمكة مجسمة" أورجامي، تلوين الجبس وتلوين بوستر القدس عربية، ورش إكسسوار للأطفال.

ووسط حضورا جماهيريا كبيرا من الأطفال وذويهم تم تقديم عروض "الأراجوز" المحبب للأطفال للفنانة جيهان محمد والفنان أحمد جابر، وعروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعرض فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبي، وعرض المهرج لمجموعة من فناني المركز من الشباب.

واختتمت الفعاليات بعروض "فرقة النيل للآلات الشعبية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي قدمت فقرات العزف على الآلات الشعبية، وفقرة التنورة.

كما تضمنت الفعاليات تكريم مجلس أمناء مدينة بدر، لعدد من الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية من أبناء زهرة العاصمة.



