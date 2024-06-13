عضو الأهلي السابق: طفشت أمونيكي من الزمالك بعرض خارجي كان بيعكنن على الأهلاوية

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أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، أنه كان السبب في تطفيش النجم النيجيري ايمانويل امونيكي عن صفوف الزمالك.

وصرح عبد الوهاب لقناة MBC مصر:" ايمانويل امونيكي كان لاعب جامد جدا ومكسر الدنيا وكل ما يواجه الأهلي يسجل هدف مكنش لي حل، نتصرف ازاي قمنا بالتفاوض مع أحد الأندية الألمانية للتعاقد معه ورحيله عن الزمالك".

أضاف:" لم تكن هناك حلول أخرى لرحيله عن الزمالك، كان لازم يمشي مينفعش يستمر ويعكنن كل شوية على الأهلاوية".

أكمل:" فكرنا في جلب عروض خارجية له وأحنا بعاد عن القصة كنا بنتفرج لحد ما رحل وسافر".

أتم:" لم نرغب في التعاقد مع امونيكي ولكن كان هدفنا رحيله بأي شكل عن الزمالك".