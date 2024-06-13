وكيل الصحة يتفقد المراكز و الوحدات الصحية بالعريش

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة على وحدات الرعاية الأولية بمركزي العبور وأسيوط بمدينة العريش؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بهم والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتواجد القوى البشرية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وزار أحمد بدر، المركز الحضري بالعبور، تفقد خلالها غرفة "الاستقبال والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك ثلاجة حفظ الطعوم والأمصال للاطمئنان على كفاءة سلسلة التبريد والتخزين الجيد للطعوم وفقا لدرجات الحرارة المناسبة لها، موجها بزيادة الجهد والانضباط للحفاظ على النظافة العاملة للمركز وأحال المقصرين إلى التحقيق.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة المركز الحضري بأسيوط، وتابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية، مثل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتأكد من توافر كل الوسائل، والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات بالمبادرات الرئاسية وكذلك إنتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة، بالأماكن والمواعيد المحددة لها، كما تابع مؤشرات التردد على عيادات الكشف والصيدلية والاستقبال واثني على الانضباط ووجه الشكر للأطباء والعاملين بالمركز .