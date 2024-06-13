وزراء العدل والداخلية الأوروبيون يدرسون خطط حماية الفارين من الحرب في أوكرانيا

من المقرر أن يناقش وزراء العدل والداخلية الأوروبيون خطط تمديد قواعد الطوارئ لإيواء الأشخاص الذين فروا من الحرب في أوكرانيا حتى مارس 2026 على الأقل، وذلك حلال اجتماعات تستمر يومين في لوكسمبورج تبدأ اليوم الخميس.

وكان الأوكرانيون الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي بعد بدء الهجوم الروسي في 2022، قد حصلوا على الحماية الفورية عقب أن أسست دول الاتحاد الأوروبي نظاما مؤقتا مخصصا لحالات التدفقات الكبيرة للأشخاص.

ويهدف المقترح لتجنب إجراءات طلب اللجوء العامة المطولة المطلوبة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين. ومن الممكن تمديد قواعد الطوارئ لنحو عام آخر.

وعلاوة على ذلك، يحق للأشخاص الذين يخضعون للحماية المؤقتة الحصول على مزايا اجتماعية وسكن والخدمات التعليمية وتصاريح عمل بالإضافة إلى أمور أخرى.

ومن المقرر انتهاء النظام الحالي في مارس 2025. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن التمديد المقترح أمس الأول الثلاثاء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى وجود نحو 2ر4 مليون أوكراني يعيشون حاليا في دول الاتحاد الأوروبي وفقا لهذه القواعد، حيث تستضيف ألمانيا العدد الأكبر بواقع 2ر1 مليون شخص.

كما من المقرر أن يناقش وزراء العدل والداخلية الأوروبيون استراتيجية المفوضية لطرح قواعد هجرة ولجوء جديدة مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف استراتيجية المفوضية لمساعدة دول الكتلة في تطبيق النظام القانوني بحلول منتصف 2026.