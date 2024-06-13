وزير إسرائيلي: نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن أحداث 7 أكتوبر وعليه الاستقالة

قال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، إن «إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح»، مُحملًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة عن أحداث 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الوزير ساعر، اليوم الخميس، تأكيده أنه «في بعض الجوانب لا تتم إدارة الحرب على الإطلاق»، داعيًا نتنياهو، إلى الاستقالة.

وأعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حداشاه» (أمل جديد) في مارس الماضي، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ251 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و105 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و232 شهيدًا، و85 ألفًا و37 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».