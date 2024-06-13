عضو الزمالك ردا على محمد عبد الوهاب: الجميع يتمنى الانضمام للزمالك

رفض أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تصريحات محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، بخصوص منافسة الزمالك في موسم 2014-2015، على ضم ثلاثي اتحاد الشرطة، أحمد دويدار، معروف يوسف وخالد قمر.

محمد عبدالوهاب قال إن دخول الأهلي في مفاوضات مع ثلاثي اتحاد الشرطة بتلك الفترة كان للتشويش على صفقات آخرى، لا يريد أن يعلم عنها الزمالك شيئًا.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مع احترامي للأخ العزيز الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي السابق، في 2014 صفقة أحمد دويدار و معروف يوسف وخالد قمر كان حاضرًا معنا في مكتب رئيس نادي اتحاد الشرطة الأستاذ محمد عبدالوهاب، والكابتن علاء عبد الصادق مدير الكرة في النادي الأهلي واللواء طارق الدوري مدير النشاط الرياضي حينها».

وأضاف: «وقام رئيس نادي اتحاد الشرطة بالاتصال أمامنا جميعًا بالثلاثة لاعبين، وأقر الثلاثي جميعًا برغبتهم في الانتقال لنادي الزمالك، وتفضيلهم اللعب للزمالك عن الأهلي».

وتابع: «وأنهينا الصفقات رغم أن عرض الزمالك كان أقل من عرض الأهلي ماديًا، وبفارق واضح، ولكن رغبة اللاعبين حسمت كل الأمور».

وشدد: «هذا فقط للتوضيح أن لاعبين مصر جميعًا يرغبون في اللعب لنادي الزمالك، مثل ما يرغبون في اللعب للنادي الأهلي قطبي الكرة المصرية».

وأتم: «جميع لاعبي الزمالك الحاليين يتمنون الاستمرار في النادي للأبد، وكتابة التاريخ، وليس لديهم طابع الهروب، أو رغبة في الرحيل، لأنهم في نادي عظيم بجمهوره وتاريخه، وحلم أي لاعب ارتداء قميص الزمالك».