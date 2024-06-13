دول مجموعة السبع توافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة

قال دبلوماسيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن دول مجموعة السبع وافقت، خلال قمة قادة المجموعة المنعقدة في إيطاليا اليوم الخميس، على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.

وقالت الحكومة الأمريكية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي. ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.