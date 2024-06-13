كولر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري

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استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق، لمباراة فاركو، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه فاركو في السابعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

وشهدت القائمة غياب 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمد هاني لحصولة على إجازة زفاف، ويغيب وسام أبو علي، أكرم توفيق، بيرسي تاو ومصطفى مخلوف للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد، حمزة علاء، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة، عمرو السولية، أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، طاهر محمد، أحمد عبد القادر، محمود كهربا وأنطوني موديست.