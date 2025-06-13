مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يزعم: وقف إطلاق النار في غزة لا يعزز السلام

زعم المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون أن مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض.

كما زعم دانون أن إسرائيل قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت ما وصفها بأنها "تنازلات مؤلمة وصعبة"، مدعيا أن حركة حماس الفلسطينية "لا تهتم بالسلام"، وفقا لما نقله حساب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس.

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد فيتو أمريكي.

وتأتي جلسة الجمعية العامة قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين.

واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بالرفع الفوري وغير الشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من عبر الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في أنحاء قطاع غزة.

وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، فلم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات نتيجة الحصار الإسرائيلي.