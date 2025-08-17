وصول جثمان مدير التصوير تيمور تيمور إلى مسجد المشير طنطاوي

وصل منذ قليل جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مسجد المشير طنطاوي، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، قبل تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وكان في الحضور المخرج كريم الشناوي والمخرج يسري نصر الله، وعددًا من المقربين وأصدقاء الراحل .

ويقام عزاء مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد صلاة المغرب اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان تيمور تيمور يقضي إجازته الصيفية في إحدى القرى السياحية برأس الحكمة، حين تعرّض نجله للغرق. وقد سارع لإنقاذه ونجح بالفعل في إخراجه، إلا أنّه فقد حياته غرقًا فور إنقاذه لابنه.

ويُعدّ تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في الدراما والسينما المصرية، حيث قدّم على مدار مسيرته أعمالًا مميزة تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور وفي صناعة الفن.