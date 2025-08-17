أصدر مهرجان بورسعيد السينمائي، اليوم الأحد بيانا؛ لنعي مدير التصوير تيمور تيمور الذي غادر عالمنا أمس السبت غرقا.

وجاء بالبيان: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، مدير التصوير المبدع تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا في مشهد بطولي بعد أن أنقذ نجله، ضاربًا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، وإذ يعبر مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن خالص تعازيه لأسرته الكريمة ولزملائه ومحبيه، فإنه يعلن إطلاق جائزة تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي؛ تخليدًا لذكرى الراحل العظيم، وفاءً وتقديرًا لعطائه وإبداعه، وليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية".

وتابع البيان: "لقد ترك الفقيد بصمة فنية لا تُمحى، إذ أثرى بمواهبه المتعددة وأعماله المتميزة مجال السينما والدراما، سواء خلف الكاميرا كمدير تصوير بارع، أو أمامها كممثل موهوب.. ستظل إبداعاته شاهدًا على إخلاصه وعطائه الكبير للفن".

وأضاف البيان: "لم يكن تيمور تيمور مجرد فنان مبدع، بل كان إنسانًا ملهمًا، يحظى بمحبة كل من حوله بفضل أخلاقه الكريمة وتعاملاته الراقية مع أصدقائه وزملائه؛ ليترك في القلوب ذكرى طيبة توازي عظم أثره الفني".

وأكمل: "كان الراحل مصدر طاقة إيجابية لكل من حوله، ينشر الأمل والبهجة بين أصدقائه، ولم يتردد يومًا في دعم وتشجيع المواهب الفنية الجديدة، مؤمنًا بقدراتهم وساعيًا لفتح الأبواب أمامهم؛ ليأخذوا مكانتهم في عالم الفن.. رحم الله -تعالى- تيمور وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن الراحل تيمور تيمور، يعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وشارك في عدد من الأعمال المهمة منها مسلسلات "جراند أوتيل"، و"طريقي"، و"رسالة الإمام"، وترك بصمة واضحة في الدراما المصرية.