نائب ترامب متفائل بإمكانية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعرب جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، رغم المشاكل التي قد تعترض المسار.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد.

وأبدى فانس "ثقته" بقدرة الولايات المتحدة على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من المشاكل المحتملة التي قد نشأت منذ اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري.

وتابع قائلا: "نعتقد أننا شهدنا تنازلات كبيرة من كلا الجانبين خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتطرق إلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مصنعا للإلكترونيات تابعا لشركة أمريكية في غرب أوكرانيا مساء الخميس.

وقال في هذا الصدد: "مثل هذه الهجمات الروسية لا تعجبنا لكن هذه حرب، ولهذا السبب نريد وقف الوفيات".

وتابع: "لقد ارتكب الروس الكثير من الأمور التي لم تعجبنا. مات الكثير من المدنيين. لقد قمنا بإدانة هذه الأمور منذ البداية".

وفي 18 أغسطس الجاري، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد أيام من قمة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.