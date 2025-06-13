وسائل إعلام إيرانية: مقتل 78 شخصًا في طهران جراء الضربات الإسرائيلية

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن ما لا يقل عن 78 شخصًا لقوا حتفهم في محافظة طهران وحدها خلال الهجوم واسع النطاق الذي شنّته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

كما ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، أن 329 شخصًا أُصيبوا في المحافظة، فيما لم تصدر أي إحصاءات رسمية عن الخسائر البشرية حتى الآن.

وبحسب التقارير، فإن أهداف الهجمات الإسرائيلية في طهران خلال الليل كانت بالدرجة الأولى منشآت عسكرية وضباطًا رفيعي المستوى، بعضها في المناطق المكتظة بالسكان داخل العاصمة.

وأبلغ سكان محليون وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، استهدفت الغارات المقرات الرئيسية للقوات المسلحة ومنشآت عسكرية أخرى في غرب العاصمة، إضافةً إلى منازل عدد من القادة العسكريين في أحياء راقية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ما لا يقل عن 18 موقعًا مختلفًا في طهران تعرّضت للقصف.

أما في مناطق أخرى من إيران، فقد استهدفت الهجمات بشكل رئيسي مدنًا في غرب البلاد مثل قم وكرمانشاه وتبريز.